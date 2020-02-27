شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 250 ألف دولار تكلفة السفر برحلة خارج الأرض.. ممكن تدفعهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت شركة فيرجن جالاكتيك الأمريكية نحو 8000 حجز عبر الإنترنت من المهتمين بالسفر إلى الفضاء، منذ إجرائها أول رحلة تجريبية ناجحة إلى الفضاء منذ 14 شهرًا، حسبما أعلنت الشركة، تزامنا مع اقترابها من إطلاق رحلاتها التجارية واستعدادها لإعادة فتح بيع التذاكر.

ووفقا لموقع spacenews الأمريكى، كان لدى فيرجن جالاكتيك بالفعل أكثر من 600 حجز من عملاء فى 60 دولة حتى رحلة ديسمبر 2018، عندما أغلقت مبيعات التذاكر.

قالت الشركة أمس الأربعاء أنها ستبدأ عملية تسمى "خطوة واحدة صغيرة" أو One Small Step والتى تسمح لأولئك المسجلين على الإنترنت الجادين فى أن يصبحوا رواد فضاء، بالتسجيل عبر الإنترنت لحجزهم عن طريق دفع وديعة قابلة للاسترداد بالكامل بقيمة 1000 دولار، من أجل تأكيد حجز رحلة فضائية عملية تسمى "One Giant Leap".

ولم تذكر الشركة متى سيتم إصدار المجموعة الجديدة من المقاعد أو التكلفة الفعلية، إذ تم بيع المقاعد الأولية بسعر 250،000 دولار.

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بعد سنوات من التطوير والاختبار فى ميناء موجاف الجوى والفضائى بكاليفورنيا، تتحرك فيرجن جالاكتيك نحو بدء عمليات فعلية فى جنوب نيو مكسيكو، رغم أنها لم تحدد موعدًا.

قامت طائرة حاملة خاصة بنقل سفينة الفضاء الخاصة بها ، VSS Unity ، من ولاية كاليفورنيا إلى نيومكسيكو، وقالت إن عملية بناء السفينتين التاليتين جارى تنفيذها.

تقدم شركة فيرجن جالاكتيك رحلات شبه مدارية على ارتفاع 50 ميلًا على الأقل، حيث سيرى المسافرون مساحة شاسعة من الأرض، ويشعرون ببضع دقائق من انعدام الوزن قبل أن تنطلق المركبة الفضائية فى الهبوط.

جدير بالذكر تعد التسجيلات الحالية عبر الإنترنت البالغ عددها 7595 أكثر من ضعف الرقم الذى أعلنته الشركة آخر مرة فى سبتمبر 2019.