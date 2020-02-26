سامسونج تنشر فيديو لمراحل تجميع هاتفها الأقوى Galaxy S20 Ultra

نشرت شركة سامسونج اليوم الأربعاء مقطع فيديو يكشف عن مراحل تجميع هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra، الذي يعد أفضل هواتفها الذكية من حيث المواصفات.

ويأتي الفيديو الجديد من الشركة الكورية بعد نحو أسبوع من إطلاق فيديو مشابه يكشف عن مراحل إنتاج هاتفها القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، الذي حظي باستحسان أولي على الإنترنت.

وقالت سامسونج في تدوينة: “إننا في سامسونج تملؤنا روح السؤال والتحدي. إن هذا في صميم ابتكاراتنا، والقيمة المركزية التي تحكم إبداعنا”. وأضافت: “لمشاركة خبراتنا ومهاراتنا مع الجميع، أنشأنا مقطع فيديو يوضح لك كيفي بنى مهندسونا (جالاكسي إس20 ألترا). نريد منك أن تلقي نظرة على الابتكارات ذات المغزى التي تعمل خلف الكواليس داخل الجهاز”.

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وفي مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو دقيقة واحدة فقط، يظهر كيف يُجمِّع أحدهم مكونات (جالاكسي إس20 ألترا) واحدةً تلو الأخرى، مع إبراز اسم ومواصفات كل مكون.

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يُشار إلى أن سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) في 12 شباط/ فبراير الجاري، وهو أحد أفراد عائلة (جالاكسي إس20) الجديدة، التي تشمل أيضًا هاتفي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس). كما كشفت أيضًا خلال الحدث ذاته عن هاتفها القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.