آبل تحظر على مخرجي الأفلام إظهار آيفون في أيدي “الأشرار”

قال مخرج الأفلام (ريان جونسون): إن شركة آبل لا تسمح لأيٍّ كان بحمل هواتف آيفون في الأفلام، وذلك فيما يبدو أنه حرص من الشركة على صورتها وعلامتها التجارية.

وأشار المخرج إلى أن ظهور هاتف آيفون في يد إحدى شخصيات الأفلام على الشاشة قد يكشف عن ماهية الشخصية حتى قبل إصدار الفيلم، إذ إن آبل تتحكم في كيفية السماح لهاتفها بالظهور في الأفلام، فهي لا تسمح بأن يَستخدم الهاتف شخصيات الأفلام الشريرة.

وجاء ذلك في حديث لجونسون عن فيلمه الأخير Knives Out الذي ظهرت فيه الممثلة (جيمي لي كورتيس) وهي تحمل هاتف آيفون، ما يعني أنه يمكن للمشاهدين قراءة شخصيتها قبل إصدار الفيلم.

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وقال جونسون: “آبل… إنهم يسمحون لك باستخدام هواتف آيفون في الأفلام ولكن – وهذا أمر بالغ الأهمية في حال شاهدت فيلمًا غامضًا – لا يمكن للأشرار بامتلاك هواتف آيفون أمام الكاميرا”. وأضاف: “لذا قد يريد كل مخرج سينمائي لديه شخصية شريرة في فيلمه يفترض أن تبقى سرًا؛ قتلي الآن”.

ومن المعروف أن آبل متشددة فيما يتعلق بالطرائق التي تُستخدم بها علاماتها التجارية وشعاراتها ومنتجاتها في أي مكان في ثقافة الناس، ويتراوح ذلك من التسويق إلى وضع المنتج في الأفلام. ويتضمن موقع آبل الإلكتروني مجموعة من الإرشادات التي يجب على الأطراف الخارجية اتباعها لكي لا يتعرضوا لمسائلات قضايا الملكية الفكرية.