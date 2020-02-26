كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “CoffeeJack”…صانع قهوة اسبريسو صديق للبيئة

متابعة-سنيار: يقدم “CoffeeJack” تصميما جديدا وصديقا للبيئة، وهو صانع قهوة إسبريسو يعمل بدون الحاجة إلى الكهرباء أو السنفات أو المرشحات.

وقال مطورو الآلة المبتكرة: “لقد سئمنا من الاستثمار في أجهزة صنع القهوة المحمولة باهظة الثمن دون أن نحصل على نفس جودة قهوة الإسبريسو التي يمكن أن نحصل عليها فقط من المقهى، وكانت رغبتنا هي الحصول على قهوة رائعة وصديقة للبيئة في نفس الوقت “.

وأضافوا: “CoffeeJack” هي أصغر آلة إسبرسو في السوق، ولكن الأهم من ذلك أنها تنتج قهوة ذات جودة عالية، وقد تم تصميم 392 نموذجا أوليا، لتقديم براءة اختراع واحدة في وقت لاحق، ونحن فخورون جدا بالكشف أخيرا عن مشروعنا الأكثر تميّزا في مجتمع Indiegogo، ومع ما يزيد عن مليون دولار تم جمعها حتى الآن، نحن الآن متحمسون بجدية لجعل برنامج COFFEEJACK حقيقة واقعة”.

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“CoffeeJack” متاحة للدعم على Indiegogo، مع تعهدات من 75 جنيهاً إسترلينياً، وتقدم خصمًا بنسبة 46٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساريا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي Indiegogo، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما خلال مايو 2020.