مواصفات ريلمي Realme X50 Pro 5G و مميزاته و السعر

رائد ريلمي الجديد Realme X50 Pro 5G هو هاتف ممتاز يمكن شرائه في عام 2020 فهو هاتف رائد لعام 2020 بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يقدم تركيبة مواصفات و تركيبة مميزات رائعة جداً. الآن الهاتف قد اعلنت عنه الشركة يوم 24 من شهر فبراير لعام 2020 في حدث خاص بها على الإنترنت تجنباً لمخاطر فيروس كورونا المنتشر الآن. في هذا المقال سنناقش الهاتف قليلاً لننقل لكم المواصفات و المميزات و التعليق على السعر بشكل كامل

مواصفات Realme X50 Pro 5G

الهاتف Realme X50 Pro 5G المعالج Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) الشاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 مميزات الشاشة تدعم حساسية لمس عالية تساوي 180Hz تدعم معدل تحديث عالي يساوي 90Hz تدعم تقنية HDR10+ ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB نوع ذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.0 الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.5 نوعها Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود لتأثيرات العمق و صور الـPortrait الكاميرات الأمامية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide Advertisements البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

مميزات Realme X50 Pro 5G

الشاشة

شاشة الهاتف تأتي من نوع Super AMOLED و بدقة 1080p. حتى الآن هذا شئ طبيعي. و لكن المميز بشكل كبير في هذه الشاشة انها تأتي بمعدل تحديث 90Hz. معدل التحديث العال هذا سيشعرك بأن الهاتف اسرع و افضل. هذه صيحة جديدة في الهواتف بدأت تتجه لها الشركات. و هي صيحة جيدة جداً

الأداء و دعم 5G

بفضل المعالح الرائد Qualcomm snapdragon 865 الهاتف يعد بتجربة فوق الممتازة في الاداء. المعالج الرائد سيساعدك على تشغيل اقوى الألعاب و اقوى البرامج بدون اي مشاكل. اي استخدام خاص بك سيكون هيناً امام هذا المعالج. اضف الى ذلك فالمعالج سيعطيك تجربة اخرى و هي الـ5G. سرعة انترنت عالية و شبكة اتصال جيدة. دعم الـ5G هي ميزة جيدة لذلك وجودها في الهاتف نقطة قوة مهمة جداً

البطارية

بطارية الهاتف تحقق المطلوب. بطارية يوم كامل تصمد امامك بدون الحاجة الى اعادة الشحن اكثر من مرة. و بدون الحاجة لوجود الشاحن معك. لكن يصحبها نقطة مهمة و هي سرعة الشحن بقدرة 65Watt التي ستمكنك من شحن الهاتف كاملاً في 35 دقيقة. الشركة تقول بأن 3 دقائق من شحن هذا الهاتف ستكفي الى تشغيل ملف فيديو مدته 100 دقيقة. او التحدث لمدة 4 ساعات في الهاتف. او سماع 40 اغنية. هذه ارقام هائلة

الكاميرات

سأشعر بأني اكرر كلامي هنا عن الكاميرات. فكرة الكاميرات التي يقدمها الهاتف هي كاميرات رباعية في خلف الهاتف. 4 كاميرات بـ4 وظائف و خواص معينة. الكاميرا الأساسية بدقة 64MP ستساعدك على التقاط صور عالية الجودة و عالية الدقة. بتفاصيل غنية جداً. مع كاميرا Ultrawide و Macro في نفس الوقت. مع كاميرات اضافية خاصة بالتقريب البصري و الـPortrait ليصبح الهاتف بكاميراته مناسباً لأي استعمال.

مع ذلك هناك كاميرا امامية مزدوجة بعدسة عادية و عدسة Ultrawide لنقل تجربة صور ذاتية جيدة و جديدة بالنسبة للمستخدمين. تقول الشركة بأن تجربة الصور الذاتية الخاصة بالهاتف ستكون افضل و مميزة عن اي هاتف آخر اعلنت عنه الشركة.

عيوب Realme X50 Pro 5G

لا يوجد مدخل سماعات 3.5 ملليمتر

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية

سعر Realme X50 Pro 5G

سعر الهاتف يبدأ من 38 الف روبية هندية اي ما يعادل 8230 جنيه مصري و يصل الى 49 الف روبية اي ما يعادل 10630 جنيه مصري مما يضع هذا الهاتف ضمن الفئة فوق المتوسطة. هذه منافسة محتملة و مباشرة ضد هاتف Mi 10 من شاومي. لا يمكن الحكم على اي الهاتفين افضل الا بالتجربة. فلذلك هذه منافسة قوية بين الهاتفين. لكن هل الهاتف يستحق سعره؟ بالكامل. سعره مناسب جداً و يعد من افضل الهواتف للتفكير بها في فئته