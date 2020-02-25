Vivo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO 3 5G، وسيُكلف إبتداءً من 515$

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا سيلاً من الشائعات والإعلانات التشويقية، ولكن الآن أصبح كل شيء رسمي، فقد قررت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO 3 5G. هذا الهاتف الجديد يضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وتقنية التبريد بالسائل، والذاكرة العشوائية LPDDR5، والذاكرة الداخلية UFS 3.1، فضلا عن العديد من البرمجيات التي تهدف إلى تعزيز أداء الألعاب على الجهاز.

يضم الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تضم أسفلها مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيمن العلوي. ووفقا لشركة iQOO، فهي تُطلق على هذه الشاشة إسم ” Polar View Display “، وتقول أنه يمكنها الوصول إلى سطوع قدره 1200 شمعة وتدعم تشغيل محتوى +HDR10.

الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا بدقة 2 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق.

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وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يدعم كذلك كما يوحي إسمه شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم بطارية بسعة 4440mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W مما يتيح لك شحن نصف بطارية الهاتف في غضون 15 دقيقة فقط. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة iQOO UI 1.0 التابعة للشركة الصينية والتي تجلب معها العديد من الميزات الخاصة مثل Ultra Game Mode والتي تتيح لك تعطيل الإشعارات والمكالمات أثناء اللعب لتقليل الإلهاءات.

الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يضم كذلك إثنين من أزرار الكثف، واللذان تُطلق عليهما الشركة إسم Monster Touch Buttons. عندما يتم النقر على كلا الزرين، فإنه يتم تفعيل Monster Mode والذي يقوم بتشغيل المعالج بطاقته القصوى لتعزيز الأداء إلى أقصى حد ممكن في بعض الحالات، ولكن هذا بطبيعة الحال سيكون على حساب البطارية.

عمومًا، الهاتف Vivo iQOO 3 5G سيكون متوفرًا بثلاث نسخ على مستوى الذاكرة، وبالنسبة لنسخة 8GB/128GB، فهي ستُكلف 515 دولار أمريكي، بينما ستُكلف نسخة 8GB/256GB ما يُعادل 555 دولار أمريكي، ونسخة 12GB/256GB التي تعتبر النسخة الوحيدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ما يُعادل 625 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Vivo iQOO 3 5G في السوق إبتداءً من 4 مارس، والهند ستكون أول سوق يحصل على الهاتف.