تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق مكبر Sound X الصوتي الذكي في أسواق جديدة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن خططها لإطلاق مكبر Sound X الصوتي الذكي في الأسواق الأوروبية خلال الفترة القادمة، لتنافس إصدارات جوجل وأمازون إلى جانب مكبرات ابل الصوتية.
قدمت شركة هواوي مكبرات Sound X الصوتية الذكية حتى الآن في السوق الصيني فقط، إلا أن العملاق الصيني أكدت اليوم في الحدث الذي عقد على شبكة الإنترنت، على خططها لبدء المنافسة بمكبر Sound X الصوتي في أسواق جديدة.
انطلق مكبر Sound X الصوتي في السوق الصيني في الخريف الماضي، بميزة الصوت المحيطي متعدد الإتجاهات 360 درجة، مع مضخم صوتيات مزدوج بقدرة 60W.
أيضاً لا يضم المكبر الصوتي مساعد رقمي، حيث يركز مساعد Xiaoyi الرقمي على السوق الصيني، كما تمنع قيود الولايات المتحدة إستخدام Alexa أو مساعد جوجل الرقمي.
ومن المقرر أن يتوفر مكبر Sound X الصوتي بسعر 284 دولار، أيضاً لن ينطلق المكبر الصوتي الذكي في سوق الولايات المتحدة.
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