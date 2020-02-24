تكنولوجيا: Honor تقدم سماعة Magic Earbuds اللاسلكية بسعر 140 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في مؤتمرها اليوم سماعة Magic Earbuds اللاسلكية التي تأتي بتصميم يدعم المستخدمين من الرياضيين، وتنطلق بسعر 140 دولار.

تتميز سماعة Magic Earbuds اللاسلكية بتصميم محكم يدعم التثبيت بكفاءة في الأذن أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء التي تدعم التنشيط لدعم المستخدم في الوقت الأنسب لممارسة الرياضة، كما تتميز بتصميم يحاكي AirPods.

يدعم تصميم سماعة Magic Earbuds اللاسلكية داخل الأذن عزل الضوضاء بكفاءة أعلى، كما تقدم Honor السماعة اللاسلكية بثلاثة نهايات مطاطية تتوافق مع حجم الأذن بكفاءة أعلى، كما تتوفر السماعة بلوني الأبيض والأزرق.

Advertisements

وتضم سماعة Magic Earbuds اللاسلكية ثلاثة من الميكروفونات، مع ANC يتيح إلغاء تنشيط تقنية إلغاء الضوضاء بكفاءة وفقاً للضوضاء المحيطة، حيث تؤكد الشركة على أن تكيف السماعات مع الضوضاء المحيطة يدعم المستخدم بآداء أفضل عند إجراء المكالمات.

كما تأتي كل جهة من سماعة Magic Earbuds بمستشعر capacitive للتحكم في إيقاف وتشغيل الموسيقى عن طريق اللمس، أو التحكم في المهام الأخرى عبر النقر مرتين، أو الضغط المطول.

من جانب أخر تضم سماعة Honor Magic محرك 10مم لإخراج الصوتيات، كما تدعم الحافظة الشحن خلال 1.5 ساعة، وتأتي السماعة بعمر شحن 3.5 ساعة من تشغيل الموسيقى، ويصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 13 ساعة، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 140 دولار.

المصدر

اعلان





