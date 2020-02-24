تكنولوجيا: سوني تكشف عن سعر هواتف Xperia 1 II وXperia 10 II وأيضاً L4

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني الآن عن سعر الإصدارات الجديدة من هواتف Xperia 1 II وXperia 10 II وأيضاً L4، كما كشفت عن موعد توفر الهواتف في الأسواق.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xperia 1 II إلى الأسواق في الربع الثاني من هذا العام، على أن يتوفر بألوان الأسود والبنفسجي، بسعر 1200 يورو، على أن يتوفر هذا الإصدار بنموذج 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت فقط، كما يدعم بطاقة microSD خارجية.
هاتف Sony Xperia 10 II يتوفر أيضاً في الربع الثاني من عام 2020، على أن ينطلق بلوني الأبيض والأسود، بسعر 370 دولار، كما يدعم شبكات 4G ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بسعر 370 يورو.
هاتف Sony Xperia L4 هو أحد إصدارات سوني التي كشف عنها الأسبوع الماضي أيضاً، حيث ينطلق بألوان الأزرق والأسود، مع سعر 200 يورو بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعر 64 جيجا بايت.
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