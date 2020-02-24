تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم غير تقليدي لكاميرة هاتف MEIZU 17 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف MEIZU 17 في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد، والتي تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية الغير تقليدي والذي يحاكي شكل رقم “17”.

تكشف التسريبات المصورة لهاتف MEIZU 17 عن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما تضم الإعدادات أيضاً اثنان من فلاش LED، إلا أن التسريبات لم تكشف عن سبب إختيار MEIZU تصميم يضم 3 كاميرات فقط، أو سبب دعم الهاتف باثنان فلاش.

ولقد أشار Huang Zhang في تصريحات مؤخراً إلى أن هاتف Meizu 17 سيكون من بين الإصدارات المميزة هذا العام، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 865، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G مع دعم الأنماط الثنائية للشبكات SA وأيضاً NSA .

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يذكر أن تسريبات سابقة لهاتف Meizu 17، أكدت على أن الهاتف يأتي بإطارات نحيفة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة، كما يضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة، لدعم تصميم بكامل الشاشة.

من المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، ليدعم الهاتف آداء أسرع وأكثر كفاءة مع إستهلاك أقل للطاقة، لذا نترقب تحديد Meizu موعد مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هاتف Meizu 17 لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هذا الإصدار كاملة.

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