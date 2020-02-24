الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Mate Xs مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، ومفصل مُحسن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بكشف النقاب عن الهاتف Huawei Mate X القابل للطي في نسخة العام الماضي من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، وفي حين تم تأجيل إطلاقه عدة مرات، إلا أن خليفته وصل في الموعد المحدد. في الواقع، لقد كشفت شركة Huawei للتو عن الهاتف Huawei Mate XS، والذي يأتي ببعض التحسينات مقارنة مع الإصدار السابق.

الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei، ومفصل مُحسن، ونظام تبريد مُحسن، في حين ظلت الشاشة والكاميرات والتصميم العام على حالها تقريبًا.

يمتاز الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بهيكل من طبقتين مما يمنح قوة إضافية لشاشة OLED المرنة والتي لا تزال تحتفظ بحجم 8 إنش وبدقة 2480×2200 بكسل. وعندما يتم طي الهاتف، فأنت تحصل على شاشة أساسية بحجم 6.6 إنش، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على شاشة طويلة يمكنك إستخدامها كعدسة الرؤية للكاميرا الأمامية.

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وفيما يخص الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Mate XS بثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل علما أن هذه الأخيرة تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وعلاوة على ذلك، فهناك كاميرا إضافية عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

في الداخل، تم تزويد الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بمفصل Falcon Wing جديد تقول شركة Huawei أنه ينبغي أن يكون أكثر قوة. يبدو أفضل قليلاً، ولكنه لا يزال يعرض التجعد على الشاشة. وبصرف النظر عن المفصل، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W.

كما يتوقع الجميع، الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكن هذا النظام خالي من التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. وبدلاً من ذلك، فقد قررت شركة Huawei في الهاتف الجديد الإعتماد على حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها.

قامت شركة Huawei بتسعير الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بنحو 2499 يورو لنسخة 8GB/512GB، وسيتم عرض هذا الهاتف للبيع في الشهر المقبل على الصعيد العالمي.