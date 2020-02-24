تكنولوجيا: سوني تستعرض مميزات هواتف Xperia 1 II و 10 II الجديدة في مقاطع فيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سوني مجموعة من مقاطع الفيديو الترويجية التي تستعرض من خلالها كفاءة ومميزات الكاميرة والشاشة وأيضاً تقنية الصوتيات في هواتفها الجديدة Xperia 1 II و 10 II.

أعلنت شركة سوني اليوم عن هاتف Xperia 1 II، وأيضاً هاتف Xperia 10 II، وفي الفيديو الترويجي لهاتف Xperia 1 II تستعرض سوني مواصفات وإعدادات الكاميرة الجديدة.

ولقد طورت كاميرة هاتف Xperia 1 II بدعم من فريق العمل الخاص بكاميرة Alpha، حيث تدعم كاميرة الهاتف تصوير مستمر حتى 20 إطار في الثانية، مع ميزة التركيز التلقائي مع تتبع الحركة في الكاميرة الرئيسية، أيضاً يدعم الهاتف تطبيق Cinema Pro، مع صوتيات 360 درجة لصوت محيطي.

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ويجمع هاتف Xperia 1 ll أيضاً العديد من المميزات في الكاميرة، وجودة العرض في الشاشة، ويستعرض الفيديو الترويجي الثاني كفاءة وآداء الهاتف، مع مميزات النصميم والشاشة.

ويستهدف الفيديو الترويجي الأخير مميزات هاتف Xperia 10 II، مع أبعاد 21:9 في الشاشة، وكاميرة خلفية ثلاثية، ودعم معايير IP65/68 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية بقدرة 3600 mAh.

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