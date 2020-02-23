تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على مواصفات هاتف FIND X2 المرتقب من Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo هاتف Oppo Find X2 في وكالة Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً، ولقد أكدت التسريبات التي نشرت من قاعدة بيانات SIG على مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف Find X2 في مؤتمر يعقد يوم 6 من مارس، بعد إلغاء مؤتمر الشركة الأول خلال فعاليات برشلونة.

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ولقد أكدت تسريبات SIG على مواصفات هاتف Find X2 التالية:

شاشة بحجم 6.7 إنش بتصميم منحني بزاوية 80 درجة، مع جودة عرض WQHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

معالج Snapdragon 865

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5

سعة تخزين 256 جيجا بايت.

يدعم الإتصال بشبكات 5G، مع WiFi

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخر بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 13 ميجا بيكسل.

بطارية بقدرة 4065 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، أو لاسلكي بقدرة 50W.

وتوضح التسريبات إلى أن Oppo تقدم كلاً من هاتفي Find X2 وFind X2 Pro بكاميرة ثلاثية، حيث يأتي الهاتفين بنموذج رقم CPH2023 ونموذج أخر برقم CPH2025، حيث يضم نموذج CPH2023 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي نموذج CPH2025 باثنان من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتفين بواجهة Color OS 7.1.

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