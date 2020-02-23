مواصفات Huawei Y7p هاتف بدون خدمات Google

اطلقت شركة هواوي هاتف Huawei Y7p هاتف جديد من الشركة و لكن ليس كأي هاتف تريد الشركة اصداره. هذه المرة هذا هاتف بدون خدمات Google. ما هذا الهاتف؟. ما مواصفات الهاتف؟. هل الهاتف يستحق الشراء؟. هذا ما سنناقشه في هذا المقال و نعرضه. هل هاتف بدون خدمات جوجل سينجح ؟. لنعرض كل شئ في هذا المقال.

مواصفات Huawei Y7p

المعالج HiSillicon Kirin 710F الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 720×1560 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

التعليق على Huawei Y7p

اين اضع هذا الهاتف؟. هذا سؤال مهم. في الواقع فانا لن اعرض مميزات الهاتف. فلا اجد هناك ما يميزه بشكل كبير على فئته و لذلك فهذا الهاتف لن يكون عرضه سهلاً مثل باقي الهواتف. ففي المقال سأعرض نقاط قوة و نقاط ضعف الهاتف بالتفصيل. لعرض هل الهاتف يستحق سعره ام لا

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نقاط القوة

الأداء هو اول نقطة يجب الحديث هنا. معالح HiSillicon Kirin 710F قد تم اصداره في مصر عدة مرات مع عدة هواتف. ادائه جبد و فوق المقبول. وضعه في فئة سعرية تحت 3000 جنيه يساعد اداء الهاتف على منافسة فئته بسهولة. اضف الى ذلك استعمال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB. للمهام المتعددة فهذا امر ايجابي آخر. و لذلك فهذا الهاتف ينجح من ناحية الأداء بشكل ايجابي جداً.

من ناحية البطارية. البطارية الكبيرة الحجم بسعة 4000mah التي تحقق لك مصطلح بطارية اليوم الكامل الذي يبحث عنه اي مستخدم. و التي ستكفي ليوم كامل من الإستعمال بدون الحاجة لإعادة شحن في اليوم اكثر من مرة. فشحنة واحدة تكفي ليوم كامل من الإستخدام و لكن البطارية بها عائق كبير و هو سرعة الشحن. الهاتف لا يحمل سرعة شحن عالية و بالتالي لإعادة شحن هذه الهاتف ستحتاج فترة طويلة تساوي حوالي 3 ساعات للشحن الكامل. من صفر الى 100%

الكاميرات ايضاً ستساعد على اعطاء هذا الهاتف قوة اخرى. فتركيبة الكاميرات بالخلف لن تكون سلبية نهائياً. بل انها ستساعد الهاتف على التقاط صور عديدة. خاصة الكاميرا الأساسية الـ48MP التي ستساعد في التقاط صور عالية الجودة و واضحة التفاصيل.

نقاط الضعف

الآن المشاكل تبدأ في الظهور. اول مشكلة في هذا الهاتف هي خدمات Google الغير موجودة. لا اعلم لماذا اصدرت هواوي هذا الهاتف بدون خدمات Google رغم ان اي هاتف بمعالجه سيحمل خدمات جوجل بدون مشاكل. و لكن يبدو ان هذا الهاتف ما هو الا تجربة من هواوي لمعرفة رد فعل السوق المصرية على هاتف بدون خدمات Google. لا يمكن ان نتوقع نجاحه بدونها

تأتي الشاشة كنقطة ضعف ايضاً. حيث انها تأتي بدقة HD+ فقط. هذه الدقة في فئة الهاتف السعرية ليست جيدة. خاصة ان كنت تحب مشاهدة محتوى معين. او تحب ان تلعب العاب بجودة و دقة عالية على الهاتف. للأسف فإن الشاشة لن تسعفك في هذا. كان اصدار الشاشة بجودة اعلى ليكون افضل من هذه الموجودة في الهاتف الآن. و سعر الهاتف لن يبرر الشاشة المنخفضة الجودة في هذا الهاتف.

نقطة اخرى هي عدم دعم الهاتف للشحن السريع. دعم الشحن السريع امر مهم جداً في اي هاتف يحمل بطارية كبيرة. لن تمضي نصف يومك تنتظر هاتفك ان يشحن بشكل كامل. الهاتف يشحن بقدرة 10Watt فقط. و هذا رقم صعير جداً على بطارية بحجم 4000mah. البطارية تكفي ليوم كامل من الإستعمال. و لكنها ستشحن بشكل بطئ جداً بالنسبة لحجمها. و هذه نقطة ضعف

سعر Huawei Y7p

الهاتف يبلغ سعره 2830 جنيه مصري. بهذا السعر الهاتف يقع ضمن نطاق الفئة المتدنية. هذا السعر يضعه في مواجهة مباشرة مع هاتف Redmi note 8 و بدون اي كلمات زائدة فهو يخسر بالتأكيد. سأختار Redmi note 8 لأنه يقدم توليفة متكاملة على عكس هاتف هواوي. المواصفات وحدها تدعم هاتف شاومي. فما بالك اذا اضفنا اليها انعدام خدمات جوجل على هاتف هواوي. لا انصح بشراء Huawei Y7p على العموم.