Bethesda تسحب ألعابها من GeForce Now

قالت شركة (إنفيديا) NVIDIA: إن شركة تطوير ألعاب الفيديو الشهيرة (بيثيسدا سوفت ووركس) Bethesda Softworks ستسحب ألعابها من خدمة بث الألعاب (جيفورس ناو) GeForce Now التابعة لها، وذلك بعد أيام من إعلان شركة (أكتيفيجن بليزارد) Activision Blizzard عن اتخاذ الخطوة ذاتها.
ونبهت (إنفيديا) إلى أن هذا القرار من (بيثيسدا سوفت ووركس) لا يشمل لعبة Wolfenstein Youngblood التي ستبقى متاحةً لمشتركي خدمة (جيفورس ناو).
وكانت خدمة (جيفورس ناو) قد أُطلقت رسميًا في وقت سابق من الشهر الحالي مع مدة تجريبية، وذلك بعد أشهر من الاختبار. وأعلنت شركة (أكتيفيجين بليزارد) الأسبوع الماضي عن سحب ألعابها من الخدمة، وقد عُزي السبب إلى “سوء التفاهم” بين (إنفيديا) وشركة الألعاب. ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، فإن إنفيديا لم تحصل على اتفاق تجاري من (أكتيفيجين بليزارد)، وبالتالي كان على الأخيرة سحب الألعاب قبل إطلاق الخدمة.
وبخلاف منصات الألعاب الأخرى، تسمح خدمة (جيفورس ناو) للمشتركين بشراء الألعاب من أماكن أخرى، مثل: (ستيم) Steam، ثم لعب النسخة السحابية من اللعبة في المنصة. ويدفع المشتركون 4.99 دولارات أمريكية شهريًا لخطة (المؤسسون) Founders، وذلك بعد انتهاء المدة التجريبية المجانية التي تبلغ مدتها 90 يومًا. كما توفر المنصة نسخة مجانية تحدد مدة كل جلسة لعب بساعة واحدة فقط.
ولم تقدم شركة (إنفيديا) توضيحًا بشأن سحب شركة (بيثيسدا سوفت ووركس) ألعابها من المنصة، ومع ذلك كان هذا الخبر مخيبًا للآمال، خاصةً أن شركتي (بيثيسدا سوفت ووركس) و(أكتيفيجين بليزارد) من أشهر شركات تطوير ألعاب الفيديو.
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