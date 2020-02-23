سوني وفيسبوك تنسحبان من أكبر مؤتمر للألعاب بسبب كورونا

أعلنت شركة سوني عن انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أيام من إعلانها عن الانسحاب من مؤتمر PAX East بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وليست سوني الوحيدة في الانسحاب من مؤتمر GDC 2020، إذ سبقتها إلى ذلك شركة فيسبوك. وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع GamesIndustry.biz: “حرصًا على صحة موظفينا وشركائنا المطورين ومجتمع GDC وسلامتهم، لن تحضر فيسبوك مؤتمر مطوري الألعاب لهذا العام نظرًا لتطور مخاطر الصحة العامة المرتبطة بـ COVID-19”. وأضاف: “ما زلنا نخطط لمشاركة الإعلانات المثيرة التي خططنا لعرضها من خلال مقاطع الفيديو، والأسئلة والأجوبة على الإنترنت والمزيد، وسنخطط لاستضافة اجتماعات شركاء GDC عن بُعد في الأسابيع القادمة”.

ومن المحتمل أن تشتمل الإعلانات التي خططت لها فيسبوك لمؤتمر GDC الجديد على نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس) Oculus. ومن ناحية أخرى، تشتمل خطط سوني ألعابًا قادمة، مثل: The Last of Us Part 2، وهي لعبة كان من المفترض أن تتاح في PAX East قبل أن تنسحب الشركة من العرض.

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وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب بسبب المخاوف المتزايدة المرتبطة بـ COVID-19 (المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا)”. وأضافت الشركة: “لقد شعرنا أن هذا هو الخيار الأفضل؛ لأن الوضع المتعلق بالفيروس وقيود السفر العالمية تتغير يوميًا. ونشعر بخيبة أمل لإلغاء مشاركتنا، ولكن صحة القوى العاملة العالمية الخاصة بنا وسلامتها هي شاغلنا الأكبر. نتطلع إلى المشاركة في GDC في المستقبل”.

وفي الوقت الحالي، من المقرر أن يستمر مؤتمر مطوري الألعاب كما هو مخطط له، وذلك بخلاف ما حدث مع المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي أعلن المنظمون إلغاءه بعد انسحاب معظم الشركات المهمة.