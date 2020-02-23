شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يتيح للوالدين التحكم فى المدة التى يقضيها أبناؤهم على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت منصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك" ميزة جديدة للوالدين والتى تعرف بوضع أمان العائلة أو Family Safety، والتى تتيح للوالدين التحكم وإدارة زمن استخدام التطبيق لأبنائهم، حيث يمكنهم تقييد من يمكنه إرسال الرسائل الخاصة لأولادهم أو حتى إلغاء الميزة بالكامل، فضلاً عن وضع التقييد الذي يقيد ظهور المحتوى غير الملائم لأطفالهم وأعمارهم، وذلك بحسب ما نشره التطبيق عبر مدونته الرسمية.

وكان تطبيق تيك توك قد أطلق في أبريل الماضي ميزة تحديد زمن استخدام التطبيق للمستخدم نفسه، لكنه الآن أصبح يوفر هذه الميزة لتعمل فقط على مشاهدة الفيديوهات في دفق المنشورات، فيما تعاون تيك توك مع مجموعة من أبرز أصحاب القنوات الشهيرة لإنشاء فيديوهات منبثقة تظهر لك، لتخبر المستخدم أنه قد استخدم التطبيق لوقت طويل وتشجعك على أخذ فاصل والتوقف عن تصفح المزيد من الفيديوهات.

وقالت الشركة إن التغييرات تهدف إلى مساعدة مستخدميها على وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت، وقال كرماك كينان، رئيس الثقة والسلامة في المنصة: "عندما يستخدم الناس TikTok، نعلم أنهم يتوقعون تجربة ممتعة وصادقة وآمنة"، مضيفا: "كجزء من التزامنا بالسلامة، فإن رفاهية مستخدمينا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح كينان: "نريد أن يستمتع الناس على TikTok، ولكن من المهم أيضًا أن يهتم مجتمعنا برفاهيتهم مما يعني وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت، ويتوفر وضع الأمان الأسري وإدارة الوقت في الخلاصة التي تظهر لمستخدمي TikTok في المملكة المتحدة اعتبارًا من أمس وسيتم طرح الميزة في أسواق إضافية في الأسابيع المقبلة.