تكنولوجيا: هاتف Black Shark 3 5G ينطلق قريباً مع شاحن 65W وبطارية بقدرة 5000 mAh

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب ينطلق خلال الفترة القادمة للمنافسة في الأسواق، حيث تكشف شاومي النقاب قريباً عن هاتف Black Shark 3 5G الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويضم بطارية سعة 5000 mAh، مع دعم الإتصال بشبكات 5G.
تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Black Shark المخصصة للألعاب، حيث ينطلق الإصدار الجديد بعنوان Black Shark 3 5G، مع معالج Snapdragon 865، وجودة عرض QHD، كما يدعم معدل تحديث 120 Hz في الشاشة.
كشف المدير العام لعلامة Black Shark التجارية على موقع Weibo، عن قدرة الشحن في الهاتف مع سعة البطارية التي تدعم هاتف الألعاب بآدء أفضل، حيث ينطلق هاتف Black Shark 3 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، مع بطارية سعة 5000 mAh، ومن المقرر أن تدعم تقنية الشحن شحن البطارية بشكل كامل خلال 38 دقيقة فقط، كما تدعم البطارية 800 دورة شحن.
يذكر أن تسريبات سابقة رصدت في قوائم CCC خلال شهر نوفمبر، كشفت عن شاحن لشاومي بقدرة 66W يحمل رقم MDY-11-EF، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Black Shark 3 5G ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.
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