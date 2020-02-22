أمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 10 17

السلوم 08 15

سيوة 08 16

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 08 19

السويس 12 19

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 09 21

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نخل 03 19

نويبع 13 20

طابا 10 18

كاترين 01 14

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 18

بني سويف 08 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 10 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 25

أبو رماد 16 24

حلايب 19 23

رأس حدربة 18 22