كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “TikTok” تطرح ميزة “إدارة وقت الشاشة” لأولياء الأمور

متابعة-سنيار: أعلنت TikTok عن ميزة جديدة يوم الأربعاء تتيح لأولياء الأمور ميزة “إدارة وقت الشاشة”، لحماية أطفالهم.

عند تفعيل هذه الخاصية في الجهاز الخاص بالاطفال فانهم لن يتمكنوا من استخدام التيك توك بعد انتهاء الحد الزمني.

وكتب Cormac Kennan ، رئيس الأمن والسلامة في TikTok لأوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا: “نحن نريد أن يستمتع الناس على TikTok، ولكن من المهم أيضا لمجتمعنا أن يهتم برفاهيتهم مما يعني وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت”.

تعتبر هذه الخاصية من اهم الخصائص التي تقوم بها شركة تيك توك من اجل الحفاظ على سلامة الابناء والاستمتاع بالحياة ورفاهيتها وان يكون الاباء اكثر اطمئنانا على ابنائهم.

يسمح وضع أمان العائلة الجديد للآباء بالوصول إلى ميزة “إدارة وقت الشاشة” التي قدمتها TikTok في أبريل 2019 كجزء من أدوات الرفاهية الرقمية الخاصة بها.

من قبل، يمكن للبالغين الحد من وقت الشاشة الخاصة بهم، ويمكن للوالدين الآن استخدام الأدوات نفسها للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على TikTok.

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سيتم عرض عناصر المراقبة الأبوية الجديدة الآن في سلسلة فيديو TikTok، تم إنشاؤها بالشراكة مع أصحاب النفوذ في التطبيق لتثقيف المستخدمين حول أدوات الرفاهية الرقمية الخاصة به.

يتيح وضع أمان العائلة للآباء أيضا التحكم في من يمكنه إرسال رسائل مباشرة إلى أطفالهم، وتمكين ميزة المشاهدة المقيدة التي تحظر المحتوى الذي يجدون أنه غير مناسب.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام من تغريم TikTok لجمع بيانات الأطفال.

جدير بالذكر أن وضع أمان العائلة متاح الآن في المملكة المتحدة، وسيتم طرحه في بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.