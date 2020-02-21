سلسلة هواتف Huawei P40 Series ستصل مع +WiFi 6، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تصل سلسلة هواتف Huawei P40 Series في شهر مارس المقبل، وفي حالة إذا كان التقرير الذي وردنا مؤخرًا من الصين صحيحًا، فسوف نرى تشكيلة Huawei P40 Series تصل مع معيار +WiFi 6 الذي طورته شركة Huawei بنفسها من أجل هواتفها الرائدة الجديدة.

يُشير نفس التقرير كذلك إلى أن شركة Huawei ستُعلن عن روتورات جديدة تستخدم معيار +WiFi 6 الجديد، وذلك في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري. وحتى ذلك الحين، فلا يزال من غير الواضح إلى أي حد سيكون +WiFi 6 أفضل من WiFi 6، وهو المعيار الذي نجده حاليًا في التشكيلتين Galaxy Note 10 Series و Galaxy S20 Series من سامسونج.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة Huawei أن الهواتف الذكية المزودة بتكنولوجيا +6 WiFi يمكنها بلوغ سرعة نظرية قدرها 1200 ميجابت في الثانية، ولكن في الواقع، وصلت فقط إلى 900 ميغابت في الثانية. هذا أبطأ مما يحققه الهاتف Huawei Mate 20 الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في العام 2018.

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سيتعين علينا الإنتظار حتى يوم الإثنين المقبل لمعرفة ما إذا كان التقرير صحيحًا، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف نحصل على المزيد من التفاصيل حول المعيار +WiFi 6 الجديد آنذاك.