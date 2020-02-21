الهاتف Galaxy A70 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأونة الأخيرة بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتفين Galaxy A50s و Galaxy A30. والآن إتضح أن ملاك الهاتف Galaxy A70 بدأوا بدورهم الآن بتلقي نفس التحديث، على الأقل في أوكرانيا. ولكن نظرًا إلى أن هذا التحديث وصل بالفعل إلى أوكرانيا، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ هذا التحديث بشق طريقه إلى بقية ملاك الهاتف Galaxy A30 في جميع أنحاء العالم.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A70 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل. وبالنسبة لمن يتساءل عن حجم هذا التحديث، فهو يبلغ 2.06 جيجابايت.

ووفقا لخريطة الطريق التي نشرتها شركة سامسونج في وقت سابق، فقد كان من المفترض أن يحصل الهاتف Galaxy A70 على تحديث Android 10 في شهر أبريل المقبل، وبالتالي فمن الرائع أن نرى هذا الهاتف يحصل على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد قبل شهر من الموعد المحدد.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.