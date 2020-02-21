OmniVision تكشف عن مستشعر جديد بدقة 64MP قادر على تصوير الفيديوهات بدقة 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة OmniVision عن أحدث مستشعر لها لكاميرات الهواتف الذكية والذي يمتاز بدقة 64 ميغابكسل، وهذا المستشعر هو OmniVision OV64C. هذا المستشعر يمتاز بحجم 1/1.7 إنش، وهذا ما يعني بأنه كبير بقدر المستشعرين Sony IMX686 و Samsung ISOCELL GW1 واللذان يمتازان أيضًا بدقة 64 ميغابكسل. هذا الحجم وهذه الدقة تعني أن حجم البكسلات في هذا المستشعر يبلغ 0.8µm لكل بكسل.

هذا المستشعر يستخدم بدوره تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Bayer، وهي التكنولوجيا التي تعمل على إخراج الصور عالية التفاصيل بدقة 16 ميغابكسل من خلال دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخوارزميات إخراج الصور بدقة 64 ميغابكسل الكاملة أو إستخدام الإقتصاص لبلوغ التقريب الرقمي ×2.

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ومن المثير للإهتمام أن هذا المستشعر الجديد من شركة OmniVision يحتوي على الضبط التلقائي ” 2×2 microlens PD “، على غرار مستشعر Sony القادم والذي سيتم إستخدامه في الهاتف Oppo Find X2. تعد هذه التقنية الجديدة بتحسين دقة التركيز التلقائي، وخاصة في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وفيما يخص الفيديوهات، فسوف يكون المستشعر OmniVision OV64C الجديد قادرًا على إخراج اللقطات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية. يمكنه أيضًا إخراج اللقطات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية أو بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية مع تفعيل التثبيت الإلكتروني للصورة ( EIS ). يدعم المستشعر أيضًا تقنية HDR في مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها بدقة تصل إلى 16 ميغابكسل.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد وصول أولى الهواتف الذكية التي ستستخدم المستشعر الجديد من شركة OmniVision، ولكن نتوقع حدوث ذلك في المستقبل المنظور.