Oppo تُحدد موعد جديد لحدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Oppo Find X2 المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Oppo تعتزم كشف النقاب رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، وبالضبط في اليوم 22 فبراير. ومع إلغاء المؤتمر الذي كان سيُعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، أعلنت الشركة أنها ستكشف عن الهاتف، ولكن في وقت لاحق.

بفضل ما يبدو أنها دعوة مُسربة، فنحن نعلم الآن أن شركة Oppo تعتزم إزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد المقبل، Oppo Find X2 في اليوم السادس من شهر مارس المقبل، وهو اليوم الذي نتوقع أن تُعلن فيه الشركة الصينية كذلك عن ساعتها الذكية الأولى على الإطلاق.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.5 إنش وبدقة +QuadHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4065mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7. وبغض النظر عن الهاتف Oppo Find X2، فنحن نتوقع أن تقوم شركة Oppo كذلك بالكشف عن الهاتف Oppo Find X2 Pro، ولكن يبقى أن نرى ما هي الإختلافات بين كلا الهاتفين.