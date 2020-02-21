الهاتف OnePlus 7T يبدأ رسميًا بتلقي تحديث OxygenOS 10.0.8

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام بدأت شركة OnePlus بإصدار تحديث جديد لهواتفها الذكية التي قامت بإصدارها في العام 2019، ويشمل هذا OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T Pro. الهاتف الذي كان غائبًا في القائمة هو OnePlus 7T، والذي تم تأجيل تحديثه لأسباب غير معروفة، ولكن هذا تغير الآن.

لقد بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار هذا التحديث للهاتف OnePlus 7T أيضًا، وهذا التحديث يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.8. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يناير، ويجلب معه بعض التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل، فضلا عن بعض التحسينات لآلية إدارة الذاكرة العشوائية.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.