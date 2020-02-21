تكنولوجيا: صورة مذهلة للحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صورة رائعة الضوء على لحظة مرور محطة الفضاء الدولية (ISS) أمام القمر مع ظهور كوكب المريخ بالخلفية، إذ التقطت الصورة فى 18 فبراير فى نيو مكسيكو، لتظهر رحلة محطة الفضاء الدولية في مساء الليل.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، التقطت هذه الصورة المذهلة بواسطة بول شميت وأبيه جاري، إذ دمج عدة لقطات متتابعة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) مع بعضها البعض، لإنشاء هذه الصورة المذهلة.
وقال شميدت: "لقد كنت أخطط لهذه اللقطة لمدة شهر، وكنت أدعو أن بعض العوامل المعقدة التى كان يمكن أن تفسد هذه اللقطة لن تحدث، ففى تمام الساعة 6:25 بالتوقيت المحلى فوق سماء شمال نيومكسيكو، كانت محطة الفضاء الدولية تشاهد أول لمحات من ضوء الشمس الباكر على بعد مئات الأميال فوق سطح الأرض، بينما تراجع المريخ ببطء بعيدًا عن الجانب المظلم للقمر".
وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على بعد حوالى 250 ميلًا حول الأرض، وتمر أمام القمر فى أقل من ثانية، والنسخة النهائية من الصورة عبارة عن صور مختلفة مدمجة مع بعضها البعض.
وأضاف شميدت: "لقد كانت الغيوم مشكلة فى منطقتى، حيث أجبرتنى على التخطيط لمواقع مراقبة متعددة عبر منطقة تبلغ مساحتها 100 ميل تقريبًا واستخدام بيانات الأقمار الصناعية ومحاكاة الطقس صباح يوم اللقطة لاختيار موقع نهائى، لحسن الحظ، يبدو أن كل شيء يعمل".
واستكمل شميدت: "فى الساعة 6:25 ، جلسنا مع والدى تحت سماء صافية على قطعة من الطريق السريع المعزول إلى الشمال، وشاهدنا "نقطة" باهتة تشعها محطة الفضاء الدولية وهى تخترق مركز القمر فى توهج الصباح الباكر، بعد لحظات فقط من مشاهدة المريخ وهو يعود فجأة إلى الظهور من خلف القرص القمري."
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