ميزة CarKey في نظام iOS 13.4 ستتيح لك إرسال المفاتيح الرقمية عبر تطبيق Messages

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات الجديدة التي تم إكتشافها في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 13.4 هي CarKey، ولقد سمعنا سابقًا أن هذه الميزة ستعمل كبطاقة NFC. ويُعتقد حاليًا أن ميزة CarKey في نظام iOS 13.4 ستتيح لك قفل السيارة وفتحها وأيضًا تشغيل سيارتك بإستخدام هاتفك الذكي، ولكن لم تؤكد شركة آبل هذه التفاصيل حتى الآن.

يبدو أن مفاتيح سيارتك سيتم تخزينها في تطبيق Wallet على iPhone الخاص بك وستتمكن على ما يبدو من السماح للآخرين بالوصول إلى هذه المفاتيح الرقمية. ووفقا لموقع MacRumors، فسوف تكون قادرًا على إرسال المفتاح الرقمي للسيارة إلى شخص ما بإستخدام تطبيق الرسائل Messages.

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من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإصدار تحديث iOS 13.4 لعامة المستخدمين في وقت ما من شهر مارس المقبل، وبمجرد أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا التحديث، فسوف نُعلمك بذلك.