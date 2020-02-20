مايكروسوفت تعتزم جلب تطبيقها للحماية من الفيروسات إلى أندرويد وiOS

كشفت شركة مايكروسوفت عن عزمها جلب برنامج الحماية من الفيروسات التابع لها (دفندر) Defender إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، و(آي أو إس) iOS في وقت لاحق من العام الحالي.

وتعمل عملاقة البرمجيات الأمريكية على تطوير تطبيقات تُستخدم على نظامي التشغيل التابعين لشركتي جوجل وآبل، وهي مُصممة لتزويد المستخدمين بحماية من الفيروسات على غرار أجهزة سطح المكتب.

وتأتي تطبيقات الحماية من الفيروسات المحمولة بعد نحو سنة من البدء في اختبار نسخة معاينة عامة من تطبيق (دفندر) على نظام (ماك أو إس) macOS المشغل لأجهزة الحواسيب الشخصية (ماك) من آبل.

ويُتوقع أن تأتي تطبيقات الحماية المحمولة مختلفةً قليلًا عن نسخ سطح المكتب، وذلك بالنظر إلى أن نظام (آي أو إس) يمنع على التطبيقات البحث عن برمجيات خبيثة في هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية. أما فيما يتعلق بنظام أندرويد، فالأمر مختلف، إذ النظام يسمح بذلك، وهناك بالفعل الكثير من تطبيقات الحماية.

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وتهدف مايكروسوفت من خلال إطلاق تطبيق (دفندر) لنظامي (آي أو إس) وأندرويد إلى منع التصيد من خلال حماية الموظفين في الشركات من الكشف عن أسماء المستخدمين، أو كلمات المرور، أو معلومات الحساب الأخرى الخاصة بهم عن طريق الخطأ.

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تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (دفندر) للأجهزة المحمولة سيكون جزءًا من منصة الحماية الخاصة بالشركات من مايكروسوفت، لذا من غير المرجح إتاحته للمستهلكين العاديين.