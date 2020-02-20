أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة (بيان )

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه ألبحري شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء ، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.8 إلى 2.3 متر ، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.2 إلى 1.8 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 18

السلوم 08 17

سيوة 07 20

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 08 18

نويبع 15 20

طابا 13 19

كاترين 02 16

الطور 14 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 22

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 21

أسيوط 07 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 13 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 24

حلايب 17 22

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موجة سيئة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة استمرت حتى الأربعاء، تخللها انخفاضا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.