الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار الأيام المقبلة

قال الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه للتليفزيون المصري عبر القناة الأولى، إن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية "للتليفزيون المصري": سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة على شمال البلاد، والقاهرة والتى من المقرر استمرارها على مدار اليوم.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن استقرار درجات الحرارة من المزمع أن يعود تدريجيا اعتبارا من غد الخميس مع عودة لظهور الشبورة المائية مرة أخرى.
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