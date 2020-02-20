شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تطرح خدمتها للإنترنت في بورتوريكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن فيس بوك تعمل حاليًا على توفير تقنية الإنترنت الخاصة بها Terragraph WiFi إلى مدينة San Juan فى بورتوريكو، فخلال هذا الأسبوع، أعلن AeroNet، موفر خدمة الإنترنت في بورتوريكو، عن تجربة Terragraph لمدة ستة أشهر، والتي تهدف إلى تقديم خدمة عالية السرعة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وكانت فيس بوك كشفت في وقت سابق أنها تعمل مع شركة كوالكوم لتطوير شبكة واى فاى فائقة السرعة للمدن الكبرى، حيث إن Terragraph هو اسم شبكة واي فاي فائقة السرعة جديدة كبديل حتى لوصلات الألياف البصرية، فهي تقنية لاسلكية تعتمد على الأطوال الموجية للميليمترات، بحيث تتمكن هذه الموجات من اجتياز المباني التي عادةً ما تمنع موجات شبكات الواى فاى الشائعة.

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وقد أعلن فيس بوك عن خدمته لإنترنت لأول مرة في 2016، وفي العام الماضي، بدأت شركة Common Networks في بدء تشغيلها لتوفير النطاق الترددي العريض للمنزل فيAlameda ، كاليفورنيا، كما تم اختبارها أيضًا في سان خوسيه، وتقوم شركة كوالكوم بوضع تقنية Terragraph في شرائحها، بحيث يمكن للمصنعين إنشاء معدات بث 60 جيجاهرتز.

وقال جينو فيلاريني، مؤسس ورئيسAeroNet: "في المستقبل، نحن متحمسون للفرص المحتملة التي توفرها شركة Terragraph لتوسيع تجربة شبكة جيجابت عالية الجودة في جميع أنحاء جزيرة بورتوريكو"

كما أشارت التقارير إلى أن هذه التقنية تعتمد على معيار 802.11a و WLAN 60 جيجاهيرتز، لذا سيكون بإمكانها الوصول إلى سرعات تتراوح بين 20 و40 جيجابت في الثانية في مسافات قصوى تصل إلى 500 متر، بحيث تتمتع المدن الكبيرة بالاتصال بسرعة كبيرة وبدون انقطاع عن طريق تثبيت أبراج مزودة بهوائيات واي فاي خاصة بهذه التقنية.