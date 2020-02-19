شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن أيفون 9 نهاية مارس.. ويصل للمستخدمين فى 3 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المصادر عن موعد إطلاق هاتف آبل الرخيص الجديد والذي سيحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 حيث من المتوقع أن تكشف عنه في 31 مارس المقبل، لكن أبل لم تؤكد بعد هذا الموعد، لكنه يتفق مع توجه الشركة حيث أطلقت النسخة الأولى من الهاتف في نفس الشهر، وحال أطلقت آبل أيفونها الرخيص بنهاية مارس، فإنها ستوفره للبيع في 3 أبريل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المتوقع أن يأتي جهاز أيفون بسعر يبدأ من 399 دولارًا، فيما تشير بعض التقارير عبر الإنترنت أيضًا إلى أن أيفون 9 قد استعار مظهره وتصميمه من أيفون 8، ويقال إن أيفون 9 المقبل سيبدو بشكل مشابه لأيفون 8 مع حواف أقل حجمًا، كما يقال إن الهاتف الذكي سيأتي بحجمين للشاشة - 4.7 بوصة و5.4 بوصة.

Advertisements

ومن المنتظر أن يتم تشغيل أيفون 9 على نفس المعالج مثل سلسلة أيفون 11 وهي شرائح Apple A13 Bionic، من المتوقع أن يمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، وخيارين للتخزين 64 جيجابايت و128 جيجابايت، إلى جانب أيفون الجديد ذو التكلفة المنخفضة، ومن المتوقع أيضًا أن تطلق عملاق التكنولوجيا منتجاتها الأخرى في الأشهر المقبلة.

لكن لن تحتوي طرز iPhone SE 2 على ميزة 3D Touch، التي تمت إزالتها من iPhone 11 من قبل الشركة، أيضًا، كما سيدعم بقارئ بصمات الأصابع Touch ID، وليس Face ID، وسيحتوي الهاتف على ثلاثة خيارات للألوان هي الفضى والرمادي والأحمر.

ومن المتوقع أن تطلق أبل طرز iPad Pro وتحديث MacBook Pro بحجم 13 بوصة و "AirTags”، وفي الآونة الأخيرة، حذرت أبل من أنه من غير المحتمل أن تحقق هدف المبيعات المحدد منذ ثلاثة أسابيع فقط وسط الإنتاج المفقود وضعف الطلب في الصين من تفشي فيروس كورونا، حيث أودى الفيروس سريع الانتشار بحياة نحو 1900 شخص في الصين وأصيب به قرابة 72 ألفا، مما أجبر الملايين على لزوم منازلهم، محدثا انقطاعا في سلاسل الإمدادات وتأخيرا في إعادة تشغيل المصانع رغم انقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها.