كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مجموعة أقفال شفافة تصل إلى “Kickstarter” بـ 69 دولارا

متابعة-سنيار: عبر كيك ستارتر، تم إطلاق مجموعة جديدة من الأقفال المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتتضمن المجموعة 5 أقفال تدريب مع 20 أداة بما في ذلك الخطافات، والمكابس، ومفاتيح الشد وحامل، وكذلك مصباح يدوي LED سهل الاستخدام مدمج في نهاية المقبض، مما يتيح لك إضاءة عملك بسهولة.

وقال مطورو المجموعة: “القفل التدريبي الشفاف يُمكنك رؤية كل حركة المسامير بسهولة، كما أن غلاف الأكريليك الشفاف مثالي، وتوفر المجموعة التدريب العملي المتمثل في فتح أنواع متعددة من الأقفال.

المجموعة متوفرة مع خمسة أقفال تدريب شفافة مقابل 69 دولارا، على صفحة حملة التمويل الجماعي Kickstarter الرسمية.