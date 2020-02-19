آبل ستعقد حدثًا يوم 31 مارس، وقد نرى iPhone 9 ولوحيات iPad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا الكثير عن الهاتف iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 9 في الأشهر الماضية، وكنا نتوقع أن نرى شركة آبل تُزيح الستار رسميًا عن هذا الهاتف في منتصف شهر مارس. ووفقًا لآخر المعلومات التي توصلنا بها، فقد تم تأجيل هذا الحدث فعليًا إلى 31 مارس مع العلم بأن عملية بيع iPhone 9 الجديد لن تبدأ حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الموالي.

في أخبار ذات صلة، يدعي تقرير جديد من موقع DigiTimes أن الجيل المقبل من لوحيات iPad Pro دخلت بالفعل حيز الإنتاج بحيث من المتوقع أن يتم إطلاقها في شهر أبريل. من المرجح أن يتم الإعلان عن هذه الأجهزة اللوحية بجانب iPhone 9 الجديد، ولكن الصعوبات على مستوى الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا قد تؤدي إلى تأخير عمليات الشحن. قد تقوم شركة آبل بإطلاق الأجهزة اللوحية الجديدة بكميات محدودة أو تأخير الإطلاق تمامًا.

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ووفقا للشائعات، فإن أكبر تغيير في لوحيات iPad Pro الجديدة من آبل هي أنها ستحصل على ثلاث كاميرات في الخلف والتي ستشمل كاميرا Time Of Flight. بالإضافة إلى iPhone 9 ولوحيات iPad Pro الجديدة، فمن المتوقع أيضًا أن تكشف شركة آبل عن MacBook Pro جديد بحجم 13 إنش.