بطاقة RTX 2060 هي ملك الأداء مقابل السعر الجديد

مؤخراً قامت نفيديا بتخفيض سعر بطاقة RTX 2060 وإطلاقها بسعر جديد أصبحت معه البطاقة هي أفضل بطاقة موجودة في السوق حالياً توفر أداءً مقابل سعر مميز للغاية، يمكنك الآن مقابل سعر مخفض جديد أن تستمع بأفضل أداء مع الألعاب الحديثة خصوصاً تلك التي تدعم تقنيات RTX الجديدة من نفيديا بأقل سعر يمكنك أن تحصل عليه.

السعر الجديد لبطاقة RTX 2060 هو 299 دولار غير شاملة الضريبة وهذا هو السعر الرسمي الذي حددته نفيديا، بالطبع يمكنك أن تجد بعض الإختلافات في أسعار البطاقات بحسب التبريد والتهوية وكسر السرعة المسبق وإمكانية كسر السرعة لاحقاً للبطاقات ولهذا ستجد بطاقات في هذا السعر وبطاقات أخرى أعلى من هذا السعر قليلاً.

أداء بطاقة RTX 2060 مع الألعاب المختلفة :

تستطيع بطاقة RTX 2060 توفير أداء متميز للغاية مع جميع الألعاب كما أنك ستمتع بكافة الإمكانيات الجديدة والتقنيات الجديدة التي تدعمها الألعاب مع بطاقات نفيديا وتحديداً تقنيات Raytracing أو تتبع الأشعة.

تقدم تقنيات RTX صوراً أكثر واقعية خاصةً مع الأماكن التي تحتوي على إنفجارات كثيرة وقوية بالإضافة إلى الألعاب التي تقدم تأثيرات إضاءة متميزة لتجعل الصورة أكثر واقعية وأكثر جمالاً، يجب أن تمتلك بطاقة RTX حتى تتمكن من الإستمتاع بتقنيات RayTracing ولن تجد بطاقة توفر سعر مقابل أداء مثل RTX 2060 خاصةً بعدما أصبح سعرها 299 دولار حالياً.

أداء بطاقة RTX 2060 المميز يعود إلى وجود أنوية Tensors و Ray Tracing خاصة لهذا الأمر فقط وهي الأنوية المبنية على معمارية Turing التي تعتبر أحدث ما قدمت نفيديا حالياً في مجال البطاقات الرسومية لتساعد الألعاب على أخذ خطوة إضافية ناحية التحول إلى الواقعية المفرطة والمميزة للغاية داخل عالم اللعبة وخارجه .

أما من ناحية الأرقام الفعلية للأداء فسوف نتحدث عن ثلاثة ألعاب بشكل رئيسي وهي Control و Metro Exodus و Battelfield V كونها الأثقل على البطاقات الرسومية ولأنها بالطبع تحتوي على تقنيات Ray Tracing وتبدع في مجال تتبع الأشعة.

جميع الألعاب التي سنتحدث عنها اليوم هي على دقة 1080p وهي الدقة المستهدفة من البطاقة وهذه الفئة السعرية أيضاً وللحصول على أداء مقارب على دقات أعلى ستحتاج إلى الحصول على بطاقات أعلى من Rtx 2060 وهي فئة مختلفة تماماً و إليكم بالأسفل صورة تظهر الإرتفاع في الأداء مع الألعاب المختلفة عند تثبيت أحدث تعريفات وتوصيفات من نفيديا .

فمثلاً على لعبة Control مع تفعيل جميع تقنيات تبع الأشعة وتشغيل DLSS وأعلى مستوى رسومي للتفاصيل ستحصل على متوسط معدل إطارات يصل إلى أكثر من 70 إطار في الثانية .

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ومع لعبة مثل Metro Exodus وهي متطلبة للغاية مع تفعيل تقنيات تتبع الأشعة وتفعيل وضع DLSS بالإضافة إلى أعلى دقة Ultra Preset ستحصل على معدل إطارات يقترب من 76 إطار في الثانية بشكل مستقر وكذلك الوضع مع لعبة Battlefield V حيث ستحصل على 70 إطار.

أما مع لعبة Call Of Duty Modern Warfare ستحصل على معدل إطارات يقترب من ال80 إطار في الثانية على نفس الدقة ونفس الإعدادات.

إليكم مجموعة من المنتجات التي ننصح بإقتناءها وهي تحتوي على بطاقة RTX 2060 :

بطاقة RTX 2060 الحل الأمثل لجميع متطلباتك :

توفر بطاقة RTX 2060 حلاً مناسباً للمستخدمين في الفئة المتوسطة أو التجميعات ذات الفئة المتوسطة والتي تحاول أن تحصل على أفضل بطاقة رسومية بأفضل أداء ممكن وأقل سعر ممكن، فبطاقة RTX 2060 ستوفر لك أداء ممتازاً للغاية مع الألعاب كما رأينا في الأعلى – طالما تعتمد على الإعدادات الموفرة من خلال تطبيق Geforce Experience بالإضافة إلى أحدث التوصيفات والتعريفات – .

ليس هذا فحسب فالبطاقة بفضل أنوية المتعددة الموجودة بداخلها ستقدم لك أفضل أداء مع برامج المونتاج وصناعة المحتوى وستحصل على كل متطلباتك وإحتياجاتك منها بسهولة كاملة.

تأكد أن جميع بطاقات Geforce من نفيديا تأتي دائماً بأفضل تهوية وتبريد كما أنها أفضل إستمثار في مجال البطاقات الرسومية المتوسطة والعليا.