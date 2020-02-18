سامسونج تقدم خدمة توصيل الهاتف لمنازل المستخدمين

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تقديم خدمات توصيل الهواتف الذكية للعملاء لاختبار المنتجات الجديدة، حيث دفع انتشار فيروس كورونا عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى إلغاء الأحداث الترويجية، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف المبيعات عبر المتاجر الفعلية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الجهود التي تبذلها صناعة الهواتف الذكية العالمية، إحدى أكثر قطاعات التكنولوجيا تضررًا من تفشي الفيروس في الصين، لتقليل التأثير على الأعمال التجارية.

ويقول محللون إن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص مع تأكيد إصابة أكثر من 72،436 شخصًا، قد يخفض الطلب على الهواتف الذكية بمقدار النصف في الربع الأول في الصين، وهي أكبر سوق للأجهزة في العالم.

وحذرت شركة آبل من أنه من غير المحتمل أن تحقق هدف المبيعات المحدد قبل ثلاثة أسابيع فقط، في حين اضطرت شركة شاومي إلى بث حدث إطلاق هواتفها الذكية الأسبوع الماضي عبر الإنترنت فقط؛ بسبب القيود المفروضة على السفر والتجمعات الكبيرة على مستوى البلاد.

وكشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتف ذكي جديد قابل للطي إلى جانب عدة نماذج من هاتف Galaxy S20 في الأسبوع الماضي، وتعمل الشركة على تقليص المبيعات من خلال المتاجر الفعلية.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقرر صانع الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية تخفيض عدد المناطق التجريبية في المتاجر بشكل حاد، حيث يمكن للمستهلكين تجربة أحدث الهواتف، إلى جانب إلغاء الأحداث الترويجية المتعلقة بأحدث أجهزتها بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، الذي يطلق عليه اسم SARS-Cov-2.

ولن يكون هناك سوى تسع مناطق تجريبية لسلسلة Galaxy S20، مقارنة بعدد 130 منطقة لسلسلة Galaxy Note 10 في كوريا الجنوبية، وذلك وفقًا لموقع الشركة.

ويمكن لعملاء سامسونج الذين يرغبون في تجربة أحد أجهزة سلسلة Galaxy S20 استلامها أمام أبواب بيوتهم، ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 24 ساعة، على أن يستلم الجهازَ عاملُ التوصيل بعد ذلك.

وقال أحد موظفي الشركة: إننا نقدم خدمة جديدة؛ لأن المشكلات المتعلقة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى تجربة أقل وقتًا في المتجر، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون الخدمة متاحة فقط في بعض أجزاء كوريا الجنوبية.