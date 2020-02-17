الهاتف Galaxy A71 5G سيكون متوفرًا كذلك خارج الولايات المتحدة والصين

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy A71 في شهر ديسمبر الماضي، وقد تردد أنها تعمل كذلك على النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الهاتف والتي سيتم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق الهاتف Galaxy A71 5G في الأسواق الأخرى أيضًا.

تُطور شركة سامسونج نسخة 5G من الهاتف Galaxy A71 تحمل الإسم الرمزي SM-A716B، وهي النسخة التي سيتم بيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وللآسف، لا نزال نجهل ما هي الأسواق الأخرى التي ستحصل على الهاتف Galaxy A71 5G، ولكنه سيصل على الأرجح إلى أستراليا ونيوزيلندا، وعدد من البلدان الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط.

وبغض النظر عن Galaxy A71، فشركة سامسونج تعمل كذلك على نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51، وهي النسخة التي تم رصدها في الشهر الماضي في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهي تضم المعالج Exynos 980 الثماني النوى، و6GB من الذاكرة العشوائية، وتعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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لم نسمع أي شيء بعد عن الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 من شركة سامسونج، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي لنعرف كل شيء عنهما.