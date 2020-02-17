تكنولوجيا: صور حية لهاتف IQOO 3 5G تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية الرباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أحدث الصور الحية لهاتف IQOO 3 5G المرتقب، والتي تستعرض تصميم الكاميرة بالإعدادات الرباعية في الجهة الخلفية للهاتف.

رصد هاتف iQOO 3 5G في تسريبات سابقة من قاعدة بيانات AnTuTu، واليوم جاءت صورة حية لتقدم نظرة أوضح حول إعدادات الكاميرة في الهاتف التي تضم وحدة عدسة محدبة، بينما يظهر شعار علامة iQOO التجارية في الجانب الأيسر السفلي من الجهة الخلفية للهاتف.

كما يضم هاتف iQOO 3 5G زر رئيسي لغلق الشاشة، مع زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ومن المقرر أن يكشف عن هاتف iQOO 3 5G رسمياً في مؤتمر يعقد في 25 من فبراير.

وفي تقرير سابق أشير إلى أن هاتف iQOO 3 5G ينطلق بمعالج Snapdragon 865 5G، كما يدعم معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، وأيضاً معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G بأنماط SA وNSA.

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مواصفات هاتف iQOO 3 5G

أكد Zeng Kunpeng المدير العام لعلامة iQOO التجارية في وقت سابق، على أن iQOO 3 5G يأتي بمعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، وأيضاً معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية لدعم آداء أسرع في الهاتف مع توفير شحن البطارية.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تشير التسريبات إلى أن الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية تضم مستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً تضم الإعدادات مستشعر بزوايا عرض وساعة، مع مستشعر telephoto، ومستشعر أخير لدعم عمق التصوير، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4410 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار قبل نهاية الشهر الجاري.

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