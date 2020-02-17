بالفيديو.. ”غلاكسي Z“ يحرج شركة سامسونغ

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أشادت سامسونغ بقدرات هاتفها الجديد غلاكسي Z Flip الذي يستخدم ”Ultra Thin Glass“، إذ وصفته بأنه ثورة حقيقية في عالم شاشات الهواتف القابلة للطي، عقب صدوره الأسبوع الماضي ضمن فعاليات حدث الشركة الأبرز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وثمة مقطع فيديو تجريبي نشِر بقناة اليوتيوب JerryRigEverything، أظهر فيه التقني الشهير زاك نيلسون مدى سهولة خدش شاشة هاتف Z Flip، الموصوف بأنه أول هاتف مزود بشاشة ”زجاجية“ قابلة للطي في عالم غلاكسي.

وحسب تقرير موقع ”ذا فيرج“ أكد نيلسون في اختباراته الأولية، تعرّض شاشة غلاكسي Z Flip للخدش؛ ما يشير إلى أن السطح العلوي يحتوي على مادة بلاستيكية فوق الزجاج.

ووفقا للتقرير، قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم أظافر طويلة إلى توخي الحذر إذا ما قاموا بالتقاط Z Flip، إذ إن ذلك يعد مؤشرا على أنه لا يزال أقل دائما من الزجاج غير القابل للطي.

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وفي أثناء اختباره، توقع ”زاك“ أن سامسونغ قد تستخدم مادة ”هجينة“، مثل البلاستيك المحمل بقطع من الزجاج لتعزيز متانته.

وأكدت سامسونغ لـ“ذا فيرج“ في وقت سابق أنه يمكن لعملاء غلاكسي Z Flip الدفع لاستبدال الشاشة لمرة واحدة بمبلغ 119 دولارا، مع توافر بديل مجاني لمرة واحد لطبقة الحماية كخيار آخر.

وصدر Z Flip بشاشة 6.7 بوصة من النوع القابل للطي، وينتمي لتقنية ”أوليد“، بها نوتش (نتوء) في المنتصف به كاميرا وقارئ بصمة العين.