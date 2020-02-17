شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن 5 ألعاب جديدة لمنصة Stadia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن اللعبيتن الأخرتين هما Serious Sam Collection ولعبة Panzer Dragoon: Remake، كذلك فبالإضافة إلى الألعاب الجديدة ، قامت جوجل أيضًا بالإعلان هذا الأسبوع بأنها بدأت في طرح دعم 4K بهدوء لمتصفح كروم، كما كشفت الشركة في وقت سابق أنها ستضيف أكثر من 120 لعبة إلى خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك "ستاديا" هذا العام.

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مع وجود أكثر من 10 ألعاب في النصف الأول من هذا العام وحده والتي ستكون متاحة فقط على الملاعب عند إطلاقها، كما أصدرت الشركة مؤخرًا أحدث مجموعة من الألعاب التي وعدت بها لعام 2019، بما في ذلك Borderlands 3 و Dragon Ball Xenoverse 2 في حين أن Ghost Recon Breakpoint ستصل قريبًا.

على جانب أخر كشفت شركة جوجل أن نظام حماية البرامج الضارة الخاص بها Play protect نجح فى حظر أكثر من 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة فى عام 2019، وزاد العدد عن العام الماضى، وهذا يعنى أن جوجل Play Protect أصبح أفضل فى اكتشاف البرامج الضارة وإيقافها، ففى العام الماضى، أصدرت جوجل سياسة جديدة لمنع التطبيقات من الوصول غير الضرورى إلى البيانات الحساسة للرسائل القصيرة وسجل المكالمات.