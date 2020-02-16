كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لا يمكن لمشتركي “YouTube TV” الدفع في “App Store” بعد الآن

متابعة-سنيار: إذا كنت تدفع مقابل YouTube TV باستخدام متجر تطبيقات Apple، فلن تتمكن من القيام بذلك بدءا من شهر مارس، وفقًا لبريد إلكتروني تم إرساله إلى العملاء هذا الأسبوع.

حصل “MacRumors” على البريد الإلكتروني بالكامل، ولكن أهم التفاصيل هو أن دعم اشتراكات App Store على YouTube TV ينتهي في 13 مارس.

أهم التفاصيل الأخرى هي أنه لا يزال بإمكانك مشاهدة YouTube TV على أجهزة Apple، وسيكون عليك فقط الدفع مباشرة لـ”جوجل”.

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لم يوضح البريد الإلكتروني على YouTube TV بالضبط سبب تخلي الخدمة عن متجر التطبيقات، ولكن موقع “ماشابل” يرجح أن يعود ذلك إلى كون شركة Apple تأخذ عمولة بنسبة 30 بالمائة على عمليات الشراء داخل التطبيق لأي شيء في متجر التطبيقات، من ناحية أخرى، يمكن لـ Google أن تطلب من الأشخاص الدفع مقابل YouTube TV مباشرة والحصول على كل هذه الأموال.

يتخلى مطورو البرامج الذين لديهم تطبيقات على متجر Google Play عن عمولة بنسبة 30 بالمائة على عمليات الشراء داخل التطبيق، وهو قياسي جدا في الأسواق الرقمية، وخاصة تلك التي تتخصص في بيع ألعاب الفيديو، ويبدو أن جوجل لم تعد ترغب في الدفع لــApple بعد الآن.