كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PiXLIGHTl” ضوء وفلاش لاسيلكي محمول للكاميرات

متابعة-سنيار: قد يهتم المصورون الذين يبحثون عن نظام محمول خفيف الوزن بضوء وفلاش “PiXLIGHT”.

يتميز “PiXLIGHT” بالتصميم الفريد عن غيره من منتجات التصوير الفوتوغرافي، وبفضل التصميم المتنقل والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يتوفر النظام متى وأينما احتجت إليه.

يتزامن نظام “PiXLIGHT” مع هاتفك الذكي أو أي كاميرا احترافية ويأتي مع مجموعة متنوعة من الميزات والمحولات التي يمكن استخدامها لإضافة المزيد من الإبداع إلى إعدادات التصوير والإضاءة.

“PixLight هو مصباح ضوئي خارجي خفيف الوزن ومحمول للكاميرا لجميع عشاق الصور، يمكن تتبيثه وإلغاء تتبيثه بسرعة.

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يسمح لك “PiXLIGHT” بإضافة إضاءة مثالية بسهولة إلى جلسات التقاط الصور الخاصة بك، وبغض النظر عن مستوى مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي، يمكنك استخدام هذا المنتج لأي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي، من حفل زفاف إلى صورة شخصية، ومن المنتجات إلى الطعام، والهندسة المعمارية إلى الأزياء، فعندما يحين وقت التقاط الصور، كل ما تحتاجه هو الكاميرا الاحترافية أو الهاتف الذكي و PiXLIGHT.

“PiXLIGHT” منتج صديق للبيئة يأتي ببطاريات قابلة للشحن، وقد تم إطلاقه من خلال Kickstarter هذا الشهر، وقد جمع بالفعل أكثر من 116,937 دولار بفضل أكثر من 200 مؤيد مع بقاء 27 يوما على نهاية حملته.