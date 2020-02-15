هواتف iPhone 5G القادمة من آبل قد لا تملك سرعة الرفع الأعلى نظريًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تكنولوجيا 5G تأتي بالعديد من التحسينات مقارنة مع تكنولوجيا 4G، فهي تتميز بسرعة أعلى بكثير على مستوى التحميل والرفع كذلك. ومع ذلك، وفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فهو يعتقد أن هواتف iPhone 5G القادمة من آبل، قد لا تكون بالضرورة قادرة على الوصول إلى سرعة الرفع الأقصى.

هذا لأنه في السابق كانت هناك شائعات أفادت بأن هواتف iPhone 5G القادمة من آبل يمكن أن تدعم 2×2 MIMO، حيث قد يتميز الجهاز بإستخدامه لستة مضخمات للطاقة والتي من شأنها أن تُساعد الجهاز في الوصول إلى سرعات رفع أعلى. ومع ذلك، يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo الآن أن هواتف iPhone 5G القادمة ستستخدم مضخم واحد أو إثنين للطاقة، مما يقلل من سرعات الرفع النظرية للهاتف.

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في حالة إذا لم تسمع عن MIMO من قبل، فهي تقنية تسمح بإرسال وإستقبال أكثر من إشارة واحدة للبيانات في نفس الوقت عبر نفس التردد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الطيف وزيادة معدل تمرير البيانات.

ومع ذلك، في حين أنه من الناحية النظرية قد يعني أن iPhone قد يُعاني من سرعات رفع أبطأ قليلاً، فإن السؤال هو ما إذا كان من الممكن الشعور بهذه الإختلافات في الحياة الواقعية أم لا. وذلك لأن سرعة الشبكة تحددها عوامل أخرى، مثل عدد الأشخاص الذين يستخدمونها وكذلك مدى جودة الإستقبال لديك.

هذا يعني أن هناك إحتمالاً واضحًا بأن لا يلاحظ المستخدمين المحتملين الفرق في الحياة الواقعية، ولكن يتعين علينا الإنتظار ونرى ونختبر ذلك بأنفسنا.