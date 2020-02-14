أفضل أداة للتعرف على الخطوط على ويندوز 10

هناك الكثير من الخطوط المتاحة للإستخدام للمصممين من خلال ويندوز 10 ومن خلال الكثير من أنظمة التشغيل المختلفة وبالطبع برامج التصميم المختلفة مثل الفوتوشوب وغيرها من البرامج التي تساعدك للكتابة على الصور والمسنتدات.

بكل شك الخطوط واحدة من أكثر الأمور التي تضيف مستوى جمالي رائع على عملك الفني والتصميم الذي ستقدمه لذا فمن المهم للغاية أن تستخدم الخطوط الجميلة وتتمكن من إيجادها بكل سهولة والبحث عنها أي بسهولة.

تغير العالم وبدلاً من أن تدخل إلى مواقع الخطوط المختلفة التي تتيح الخطوط أونلاين أصبح بإمكانك الآن أن تبحث عن الخطوط المستخدمة بالفعل في صورة أو تصميم ما أعجبك على الإنترنت، هذه الطريقة ربما تكون أسهل قليلاً من مجرد إرسال رسالة إلى المصمم أو صاحب العمل لتسئله عن الخط الذي إستخدمه وبالطبع لا تعتبر سرقة لأعمال الفنانين ولا حتى تعدي على محتواهم الخاص.

من خلال هذا المقال اليوم سنقدم لكم أفضل أداة للكشف عن الخطوط والتعرف عليها لتسهل عليك البحث عن الخط المستخدم في الصورة وهي مقدمة من موقع Myfonts وتدعى What The Font .

أداة التعرف على الخطوط What The Font :

هناك خدعة رئيسية لتتمكن من الإستفادة من هذه الأداة وهي أن تجد الصورة أو الخط الذي ترغب فيه في المستند وبدلاً من أن تقوم بنسخ النص قم بإلتقاط Screenshoot للصورة لتتمكن بكل سهولة من التعرف على الخط الذي ترغب فيه.

لذا فإن الخطوة الأول هي أخذ Screenshoot من الخط الذي ترغب في البحث عنه ثم التوجه إلى الرابط التالي وهو عنوان الأداة

عندما تقوم بزيارة الموقع الخاص بالأداة ستجد أمامك المربع التالي وهو الذي ستقوم برفع الصورة التي تحتوي على الخط الخاص بك إليه.

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ولغرض شرح الموضوع قمت بإختيار واحدة من الصور الموجودة مسبقاً على الموقع ولكن أي صورة سترفعها ستعمل بشكل جيد ولكن بالطبع جودة التعرف على الخط تعتمد بشكل أساسي على وضوحه في الصورة التي ستستخدمها في البداية.

الآن ستقوم بتحديد النص الذي ترغب في معرفة خطه وستجد أن الموقع تلقائياً قام بالتعرف على النص وحدده لك من خلال أداة الـ Crop وعندما تنتهي من التحديد قم بالضغط على السهم الأزرق في المنتصف لتنتقل إلى الخطوة النهائية .

الآن بعد أن قمت برفع الصورة وتحديد الجملة ستنتظر حتى يتعرف عليها الموقع تلقائياً لتظهرك القائمة التالية بأسماء الخطوة المشابهة للخط الذي قمت برفعه وطلب التعرف عليه من خلال الموقع.

بالطبع الموقع يوفر لك إمكانية شراء الخطوط المقترحة ولكن إن لم تكن ترغب في شراءها فقط قم بنسخ إسم الخط والبحث عنه في جوجل حتى تجده بشكل مجاني.

إستخدم الخط التي ترغب فيها مع التطبيق الذي ترغب فيه بأي شكل كان وأي وضع كان، يمكنك إستخدام الخطوط مع برامج التصميم مثل Photoshop و illustrator أو أي برنامج آخر ترغب فيه.

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