كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SMOL” سترة عاكسة تناسب جميع الأحوال الجوية

متابعة-سنيار: SMOL هي سترة عاكسة تناسب جميع الأحوال الجوية ويمكن تعبئتها في حقيبة صغيرة عند عدم الحاجة إليها.

تتميز السترة الدافئة الفائقة بأذرع قابلة للفصل، وهي مصنوعة من مواد مقاومة للماء في جميع الأحوال الجوية.

وقال مطورو السترة:” تم تجهيز سترة SMOL، بمواد عازلة تسمى عزل THERMOLITE T-Down Ecomade، مما يجعلها مناسبة لأجواء الحارة والباردة، كما أنها صديقة للبيئة، لأنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها”.

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أطلقت سترة SMOL عبر Kickstarter هذا الشهر وجمعت بالفعل أكثر من 200000 دولار بفضل ما يقرب من 2000 من المؤيدين مع بقاء 46 يوما في حملتها.

تتوفر التعهدات من 59 دولارا أمريكيا تقريبا أو ما يقرب من 46 جنيها إسترلينيًا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.