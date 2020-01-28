تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Moto G8 بكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر موتورولا القادم للإعلان عن هواتف Moto G8 وG8 Play في 23 من فبراير، ولقد كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هاتف Moto G8.

ينطلق هاتف Moto G8 بكاميرة macro في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي كاميرة macro بدقة 2 ميحا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Moto G8 بفتحة لميزة التركيز التلقائي بالليزر، كما يأتي مستشعر البصمة مع شعار موتورولا في الجهة الخلفية من الهاتف.

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كما يأتي هاتف Moto G8 بحجم 6.39 إنش في الشاشة، بدقة 720 بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر للكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل والتي تأتي في ثقب الشاشة.

أيضاً يتميز الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم معالج Snapdragon 665، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بشاحن 10W، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 23 فبراير.

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