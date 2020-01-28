مواصفات و مميزات Galaxy A71 مع عيوبه و التعليق على السعر

Samsung Galaxy A71 من هواتف سامسونج الجديدة للفئة المتوسطة. هاتف يجب دراسته بشكل كبير لأنه يقدم تجميعة جيدة من المواصفات و قيمة جيدة مقابل السعر. و لكن مع بعض التعليقات على الهاتف و على السعر. فماذا يقدم الهاتف ليصبح مميزاً بشكل كبير في السوق المصرية؟. هذا ما ستتم مناقشته في هذا المقال.

مواصفات Galaxy A71

المعالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) دقة تصنيع 8 نانو متر الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرات الخلفية كاميرا رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الرابعة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Depth Sensor الكاميرا الأمامية بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية Advertisements بسعة 4500mah بقدرة شحن 25Watt نظام التشغيل نظام Android 10 بواجهة One UI 2.0

مميزات Galaxy A71

الشاشة

شاشة الهاتف من نوع Super Amoled و هي امثل شاشة لعرض المحتوى على الهاتف. بدقة جيدة تساعدك الشاشة على مشاهدة اي محتوى و لعب اي لعبة تعتمد على التفاصيل ايضاً. اضف الى ذلك دمج حساس البصمة في الشاشة الذي يجعل الهاتف مواكباً لأي تطور خاص بالهواتف. مع ذلك فالشاشة في الفئة السعرية هي ميزة قوية للهاتف.

الأداء

معالج الهاتف ليس سيئاً. بل قوي جداً و يقترب في ادائه بمعالجات عالية. معالج Snapdragon 730 ممتاز و يساعدك في اقوى المهام و اصعبها. و يمكنك لعب اقوى الألعاب على الجهاز بكل سهولة. كما ستساعدك ذاكرة الوصول العشوائي على تعدد المهام و فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت. لذلك فالهاتف جيد جداً.

الكاميرات

لا تزال كاميرات الهاتف جيدة 4 كاميرات في الخلف ستساعدك على التقاط صور عديدة في اوضاع تصوير مختلفة و متنوعة. الكاميرا الأساسية بدقة عالية ستساعدك على التقاط كمية عالية من التفاصيل و الإحتفاظ بصور Sharp بشكل كبير و ايجابي. مع كاميرا Ultra Wide للصور الطبيعية و حساس عمق لصور الـPortrait و اخيراً كاميرا Macro للصور الدقيقة جداً

البطارية و سرعة الشحن

بطارية بسعة 4500mah تساعدك على اداء قوي و عمر بطارية يكفي طول اليوم. مع سرعة شحن بقدرة 25Watt. ستتمكن من استعمال هاتفك على اي اداء و على اي استعمال طول اليوم بدون مشاكل. و لذلك فالهاتف ممتاز من ناحية البطارية. و سيكفي لأي اداء ولأي مستخدم.

عيوب Galaxy A71

استعمال طبقة حماية Gorilla Glass 3 كانت طبقة Gorilla Glass 5 افضل

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي

البلاستيك ليست افضل مادة للإستعمال في الهاتف

سعر Galaxy A71

بدأ الحجز المسبق للهاتف بسعر 7000 جنيه مصري. مع هدايا هي ساعة Galaxy Fit E مع كارت ضمان VIP على الشاشة لمدة 6 شهور. فلنترك الهداية على الرف الآن و لنناقش الهاتف نفسه. سعر 7000 جنيه يضع الهاتف في منافسة هواتف Mi note 10 و Nova 5T و Honor 20 و هذا يضعه في موقف محرج جداً. من ناحية الكاميرات فهو لا يستطيع مواجهة Mi Note 10 الذي يتفوق عليه في الكاميرات بشكل كبير. و من ناحية المعالج فهو لا يستطيع منافسة Nova 5T لأن هاتف هواوي بمعالج رائد و ليس بمعالج متوسط. لكن من ناحية الشاشة فإن الهاتف يتفوق فيها بشكل كبير. Galaxy A71 بشاشة Super Amoled يأتي في المقام الأول. و يتفوق على باقي الهواتف في هذه الفئة من هذه الناحية