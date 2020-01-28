كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين

متابعة-سنيار: قدّر تقرير جديد صادر عن شركة “Counterpoint Research” أن الهند تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية مع ما يقدر بنحو 158 مليون جهاز تم شحنها إلى البلاد في عام 2019، ولا تزال الصين الرائدة عالميا في المرتبة الأولى.

ويرجع صعود الهند إلى المرتبة الثانية إلى حد كبير إلى مصنعي الهواتف الذكية الصينيين، فقد شكلت الهواتف التي صنعتها شركات مثل Xiaomi و Vivo و Oppo و Realme نسبة كبيرة تصل إلى 72 في المائة من الأجهزة التي تم شحنها إلى الهند في عام 2019، ويعزو التقرير هذا الأمر إلى حد كبير إلى سلسلة من الهواتف ذات الأسعار المنخفضة في الميزانية التي شهدا نموا كبيرا في البلاد.

شهدت أبل أيضا النمو في الهند، وقال التقرير أن ذلك راجع إلى تخفيض أسعار طراز iPhone XR الخاص بالشركة بالإضافة إلى إصدار سلسلة أجهزة iPhone 11 الجديدة.

ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى Samsung، فلم تشهد الشركة أي نمو في الهند في عام 2019، بل انخفضت المبيعات بنسبة 5 في المائة في السوق على مدار العام.

الآن بعد أن أصبحت البلاد رائدة عالميا في سوق الهواتف الذكية، في المرتبة الثانية بعد الصين، ستلاحظ العلامات التجارية رغبات واحتياجات المستهلكين الهنود عندما يتعلق الأمر بأجهزتها الذكية.