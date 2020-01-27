خدمة Netflix لبث الأفلام والمسلسلات تكسر حاجز 150 مليون مشترك على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أنفقت شركة Netflix مقدار كبير من الأموال لإنشاء المحتوى الأصلي الخاص بها من أجل منصة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها، وقد جنت شركة Netflix ثمار ذلك بالفعل في التقرير المالي الأحدث للشركة.

ساعد المحتوى الأصلي شركة Netflix في أن تصبح خدمة بث الأفلام الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من 150 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وهي تحتوي الآن على عدد هائل من المحتوى الأصلي والذي يبلغ 1211 عرض. وتجدر الإشارة إلى أن العروض الـ 1211 هذه تشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي أنشأتها شركة Netflix. وفقا لتقرير حديث، تضيف Netflix عرضًا جديدًا واحدًا على الأقل كل يوم إلى مكتبتها.

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تواصل Netflix إستقطاب المشتركين، حتى في عصر المنافسة الهائلة من كبرى الشركات مثل آبل، وهي لا تجعل المشتركين الحاليين يدفعون فواتيرهم الشهرية فقط، ولكن تجذب مشتركين جدد والذي لا يمكنهم ببساطة تفويت الأفلام والعروض الحائزة على العديد من الجوائز. في الربع الأخير فقط، عرضت Marriage Story و The Irishman، وكلاهما رشحا لجوائز Academy Awards. حازت Netflix على أكبر عدد من الترشيحات مقارنة مع أي أستوديو آخر، وهو الذي الإتجاه الذي سيكون طريقنا ونحن نمضي قدمًا.

تتفوق Netflix على خدمات بث الأفلام الأخرى مثل Amazon Prime Video و +Apple TV التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل شركة آبل، فضلا عن خدمة +Disney التي أطلقتها شركة Diney مؤخرًا مع العلم بأن هذه الأخيرة تملك ترسانة هائلة من المحتوى الأصلي، مما قد يساعدها أيضًا على أن تُصبح واحدة من خدمات البث الأفلام الأكثر شعبية في العالم، وسيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان أي شخص اللحاق بـ Netflix.