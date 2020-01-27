«ديلي ميل»: فيلم أمريكي عام 2011 تنبأ بـ «فيروس كورونا»

يراقب العالم بحذر وخوف التطورات التي تشهدها عدد من مناطق العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، والتي حصد أرواح العشرات وأصاب المئات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، إن هناك بعض التكهنات التي تنبأت بانتشار فيروس قاتل في العالم مشابه لفيروس كورونا الحالي، خاصة بعدما أعاد النشطاء التركيز على ما صرح به زعيم "مايكروسوفت" بيل جيتس، قبل أعوام من الآن.

وكان جيتس قد تحدث، خلال مشاركته في مؤتمر عقدته الجمعية الطبية بولاية ماساتشوستس الأمريكية، عن انتشار مسببات الأمراض الفائقة بسرعة كوكب الأرض، مشدداً على ضرورة الاستعداد لذلك كما الاستعداد للحرب.

وكشف جيتش خلال المؤتمر عن دراسة شاملة قام بها معهد الأمراض، والتي أوضحت مدى سرعة انتشار مرض جديد.

وأوضح الملياردير الأمريكي خلال المؤتمر كيف يمكن أن يحدث انتشار محتمل لفيروس في الصين بسرعة في جميع أنحاء الكوكب، مما أدى في النهاية إلى مقتل 33 مليون شخص.

وتحدث النشطاء عن أن هناك فيلماً أمريكياً تم إنتاجه عام 2011، تحت عنوان "Contagion" أو "المرض المعدي"، والذي تنبأ بتفشي فيروس خطير في العالم، مشابه إلى حد كبير فيروس كورونا وما يحدث في الصين والعالم حالياً.

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وتناول فيلم "Contagion" انتشار مرض معد ومميت يهدد البشرية في العالم، وكيف سيحاول الناس النجاة منه والبحث عن علاج له، بالإضافة إلى البحث عن مصدر المرض حيث تم تسليط الضوء على الخفافيش، وهو طبق الأصل ما يحدث في مدينة ووهان الصينية حالياً.

والفيلم من بطولة كل من مات ديمون، وجوينيث بالترو، وكيت وينسليت وغيرهم، ومن إخراج ستيف سوديربيرج.

ونقلت الصحيفة تعليق بعض النشطاء على الفيلم، حيث قالوا إن "فيروس كورونا يذكرنا بالفيلم المرعب الذى شاهدناه عام 2011.. "Contagion"، الأحداث متشابهة"، وقال آخر "في الفيلم تم اكتشاف أصل العدوى وهي الخفاش، اليوم القصة نفسها تتكرر! كل شيء يبدو مماثلًا".

وأسفر فيروس كورونا الجديد عن وفاة 80 شخصاً في الصين، وإصابة أكثر من 2700 شخص، وأكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبًا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرًا.